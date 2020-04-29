«Пытаюсь избавиться от линий загара». Возняцки выложила фото в купальнике

Бывшая первая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки опубликовала новую фотографию в своём «твиттере». Спортсменка опубликовала фото в купальнике рядом с бассейном.

«Витамин C. Пытаюсь избавиться от линий загара, но всегда защищаю лицо», — подписала фото Возняцки.

Запись можно посмотреть в «твиттере» датчанки.

Возняцки объявила о завершении карьеры в начале 2020 года. Спортсменка завершила карьеру после выступления на Открытом чемпионате Австралии. Она планирует провести прощальный матч с американкой Сереной Уильямс. Первоначально предполагалось, что матч состоится 18 мая в Копенгагене (Дания), но из-за пандемии коронавируса он был перенесён на неопределённый срок.

Теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.