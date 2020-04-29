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Федерера признали чемпионом чемпионов ITF

Федерера признали чемпионом чемпионов ITF
Теннис / ATP 0

Швейцарский теннисист Роджер Федерер был признан чемпионом чемпионов Международной теннисной федерации (ITF). Победитель соревнования определялся с помощью голосования, конкурс проходил в формате виртуального турнира.

Помимо Федерера на титул претендовали теннисисты и теннисистки, которые с 1976 года признавались чемпионами мира по версии ITF.

Федерер в голосовании победил Энди Маррея, Ллейтона Хьюитта, Петру Квитову, Мартину Навратилову и Штеффи Граф.

В настоящее время теннисный сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что турниры возобновятся не раньше середины июля.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 3,1 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 217 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 928 тыс.

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