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Надаль не смог выйти в плей-офф виртуального турнира в Мадриде

Надаль не смог выйти в плей-офф виртуального турнира в Мадриде
Теннис / ATP 0

Британский теннисист Энди Маррей нанёс поражение испанцу Рафаэлю Надалю на виртуальном турнире в Мадриде, который проходит в теннисном симуляторе на приставке.

Для победы Маррею потребовалось лишь пять минут. Матч закончился со счётом 3-0. Теперь Маррей является одним из фаворитов турнира, он одержал уже две победы. Ранее британец также обыграл Бенуа Пэра. Надаль же в итоге не сумел попасть в четвертьфинал. В заключительном матче группового этапа он уступил французу Бенуа Пэру.

Календарь турнира

Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:

Энди Маррей (Великобритания) — Александр Зверев (Германия)
Диего Шварцман (Аргентина) — Фабио Фоньини (Италия)
Стефанос Циципас (Греция) — Давид Феррер (Испания)
Давид Гоффен (Бельгия) — Бенуа Пэр (Франция).

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