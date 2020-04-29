Надаль не смог выйти в плей-офф виртуального турнира в Мадриде
Британский теннисист Энди Маррей нанёс поражение испанцу Рафаэлю Надалю на виртуальном турнире в Мадриде, который проходит в теннисном симуляторе на приставке.
Для победы Маррею потребовалось лишь пять минут. Матч закончился со счётом 3-0. Теперь Маррей является одним из фаворитов турнира, он одержал уже две победы. Ранее британец также обыграл Бенуа Пэра. Надаль же в итоге не сумел попасть в четвертьфинал. В заключительном матче группового этапа он уступил французу Бенуа Пэру.
Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:
Энди Маррей (Великобритания) — Александр Зверев (Германия)
Диего Шварцман (Аргентина) — Фабио Фоньини (Италия)
Стефанос Циципас (Греция) — Давид Феррер (Испания)
Давид Гоффен (Бельгия) — Бенуа Пэр (Франция).
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