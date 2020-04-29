Энди Маррей не считает возможным скорое возобновление сезона

Британский теннисист Энди Маррей поделился мнением о ситуации с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса. Бывшая первая ракетка мира признался, что не ждёт скорого возобновления турнира.
«Я уверен, все теннисисты хотят быстрее начать играть. Но сейчас это не самое главное. В первую очередь нужно вернуться к нормальной жизни, чтобы мы могли снова выходить на улицу, видеться с друзьями, ходить в рестораны и наслаждаться свободой.
А затем, надеюсь, со временем нам снова разрешат путешествовать, а тогда и вернётся спорт. Но я не вижу возможности, чтобы это произошло скоро.
Нам нужно в первую очередь найти способ остановить распространение вируса. Как только мы это сделаем, можно будет возвращаться к нормальной жизни. Но сейчас нужно думать не о спорте», — цитирует Маррея пресс-служба ATP.
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