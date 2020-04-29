«Холодно в таком наряде». Подписчики отреагировали на новое фото Павлюченковой

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала новую фотографию в своём «инстаграме». Россиянка выложила фото в коротком клетчатом костюме.

«Мам, я за хлебом. Что купить?» — подписала фото Павлюченкова.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.

Пользователи сразу отреагировали на новое фото теннисистки. Многие из них положительно оценили образ спортсменки. А один из пользователей предположил, что Павлюченкова оделась не по погоде. «Холодно в таком наряде», — написал один из подписчиков.

18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля.