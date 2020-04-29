Анастасия Потапова приняла участие в новом челлендже, продемонстрировав отличную форму

Российская теннисистка Анастасия Потапова приняла участие в челлендже. Спортсменка выполняла выпады ногами, уперевшись в пол руками. За 41 секунду она сделала 135 выпадов. Далее Потапова передала эстафету другим теннисисткам, включая россиянку Наталью Вихлянцеву и украинку Элину Свитолину.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Потаповой.

18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля, а затем и до 3 августа.

Коронавирусом заразилось уже более 3 млн человек в мире. В России число заразившихся приблизилось к 100 тыс. человек.