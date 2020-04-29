Зверев: на ТБШ самая жаркая борьба будет между мной, Тимом и Циципасом

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился мнением о представителях молодого поколения. Зверев рассказал, кто, по его мнению, может в ближайшее время выиграть турнир «Большого шлема».

«Есть несколько игроков, которые могут претендовать на победу. Один из них, без сомнения, Доминик Тим. Думаю, я тоже вхожу в эту группу. Я уже выигрывал крупные турниры. Но Тим уже трижды доходил до финалов турниров «Большого шлема».

В эту группу я также включил бы Стефаноса Циципаса. Он очень хорошо играет. Также одним из претендентов является Медведев. Но думаю, что самая горячая борьба будет между Тимом, мной и Циципасом», — цитирует Зверева Kicker.

18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля, а затем и до 3 августа.