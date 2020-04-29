«Я и моя диета». Арина Соболенко закупилась фаст-фудом

Белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала новую фотографию в своём «инстаграме». Спортсменка показала, как закупилась продуктами. Среди покупок были огромная пачка попкорна и чипсы.

«Я и моя диета», — подписала фото Соболенко.

18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля, а затем и до 3 августа.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 3,1 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 217 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 928 тыс.