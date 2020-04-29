Лапентти: у нас остаётся всё меньше времени, чтобы наслаждаться игрой Федерера и Уильямс

Бывший эквадорский теннисист Николас Лапентти поделился мнением об отмене турниров из-за пандемии коронавируса. Также экс-игрок признался, что ему будет не хватать в будущем выступлений Роджера Федерера и Серены Уильямс.

«Я не согласен с решением организаторов «Ролан Гаррос» о переносе турнира без предварительных консультаций с игроками и различными теннисными организациями. На мой взгляд, это очень эгоистичное решение. Это было ошибкой.

Что касается возобновления сезона, то, на мой взгляд, не надо начинать, пока это не будет полностью безопасно.

Такие игроки, как Федерер и Серена, становятся старше. У нас остаётся всё меньше времени наслаждаться их игрой», — приводит слова Лапентти Tennis World USA.