Андрей Рублёв: повезло, что получилось выиграть два турнира до приостановки сезона

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился мнением о приостановке сезона из-за пандемии коронавируса.

«Обидно ли, что сезон прервался, когда я был на пике формы? Да нет (смеётся). Вне зависимости от того, как складывался сезон, обидно, что он приостановлен на такой большой срок. Все во всём мире это переживают. Мне ещё повезло, потому что получилось выиграть два турнира, показать результат и подняться в рейтинге. Я из тех, кто не может жаловаться.

Уровень тенниса растёт с каждым годом. Если лет 15 назад можно было занимать место в топ-10 рейтинга, играя справа и хорошо бегая, то сейчас нужно уметь делать всё. Раньше был один тренер на шестерых теннисистов, сейчас же у каждого спортсмена своя команда из нескольких специалистов. Всё происходит индивидуально. Уровень тенниса, как и любого вида спорта, растёт», — приводит слова Рублёва сайт «Матч ТВ».

22-летний россиянин в сезоне-2020 завоевал титулы на турнирах в Дохе и Аделаиде, что позволило ему подняться на 14-е место в рейтинге АТР. Все турниры ATP, WTA и ITF были отменены до 13 июля из-за пандемии коронавируса.