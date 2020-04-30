Мария Шарапова и Серена Уильямс сыграют на благотворительном онлайн-турнире

Теннисистки Мария Шарапова и Серена Уильямс 3 мая примут участие в благотворительном парном теннисном онлайн-турнире Stay Home, сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Кроме того, в соревнованиях будут задействованы Винус Уильямс, Наоми Осака, Кей Нисикори, Мэдисон Кис, Тейлор Фритц и Кевин Андерсон. Они будут играть в парах с другими знаменитостями — моделями Джиджи Хадид, Карли Клосс, Хейли Бибер, певцом Силом.

Турнир будет транслироваться в «Фейсбук». Участники вступят в игру из своих домов через спортивный симулятор. За участие они получат по $ 25 тыс., которые направят на благотворительность. Пара победителей пожертвует $ 1 млн.

Комментировать матчи будут легендарный теннисист Джон Макинрой и популярная ведущая Джастин Эзарик.