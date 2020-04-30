Соболенко: мир изменится, мы научимся ценить саму возможность быть там, где сердце

Белорусская теннисистка Арина Соболенко порассуждала об изменениях, произошедших в жизни теннисных игроков с началом пандемии коронавируса.



«Пандемия нарушила привычный ход событий. Акценты сдвинулись. Нет соревнований, но есть больше времени на родных и друзей… Удивительно, как быстро человек адаптируется и как по-другому ценится то, чего он лишается. Этот мир изменится. Мы научимся ценить саму возможность быть там, где сердце», — написала Соболенко в своём «инстаграме».



18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля, а затем и до 3 августа.

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