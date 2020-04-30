Серена выложила видео матча, в котором играет против самой себя

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, четырёхкратная олимпийская чемпионка, экс первая ракетка мира Серена Уильямс выложила в своём «инстаграме» видео импровизированного теннисного матча, в котором исполнила обе роли — себя и своей соперницы.
На видео Серена в белом платье играет против Серены в красном на просторной лужайке. Игра заканчивается победой Уильямс в красном, которая после этого ложится на шезлонг и говорит: «А ты серьёзная соперница». «Да и ты весьма неплоха», — отвечает Серена в белом.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля, а затем и до 3 августа.
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