Любичич: пока Федерер никак не намекал на завершение карьеры в 2021 году

Бывшая третья ракетка мира хорват Иван Любичич, сейчас являющийся одним из тренеров швейцарца Роджера Федерера, не думает, что он в ближайшее время закончит карьеру.



«Роджер восстанавливается, делает необходимые процедуры после операции. Для нас мало что поменялось,

программа подготовки сейчас такая же, какой была бы без вируса. Про 2021 год мы ещё не говорили. Конечно, время не остановить, и в следующем году ему уже исполнится 40 лет. Но пока он никак не намекал на скорое завершение карьеры.



Возобновление теннисного сезона? Всё зависит от правительств разных стран, от того, когда они разрешат путешествовать по миру. Конечно, теннисисты предпочитают играть без длинных пауз. Об этом свидетельствуют в том числе результаты в Австралии, где после месячного межсезонья каждый год много сюрпризов», — сказал Любичич в интервью Sky Sports.