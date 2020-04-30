Медведев: игроки «Большой тройки» — самые сильные соперники, но мне тяжело и с французами

Россиянин Даниил Медведев, финалист US Open — 2019, выигравший в прошлом году «Мастерсы» в Цинциннати и Шанхае и занимающий в замороженном из-за пандемии коронавируса рейтинге ATP пятую строчку, рассказал о самых сложных оппонентах.



«Конечно, игроки «Большой тройки» — самые сильные соперники. Но по каким-то причинам мне часто тяжело играть с французами», — сказал Медведев во время прямой трансляции в «Инстаграме».

Новаку Джоковичу Медведев уступает по личным встречам со счётом 2-4. Рафаэль Надаль ведёт у него со счётом 3-0, так же как и Роджер Федерер. При этом с Рафаэлем у Даниила был пятисетовый финал US Open, а также матч на групповом этапе Итогового чемпионата ATP в Лондоне, который он проиграл, ведя со счётом 5:1 в решающей партии. Последний матч перед вынужденной паузой в сезоне россиянин проиграл французу Жилю Симону — 4:6, 0:6 — в четвертьфинале Марселя.