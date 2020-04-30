Энди Маррей и Кики Бертенс выиграли виртуальный «Мастерс» в Мадриде
На виртуальном турнире в Мадриде, который проходит в теннисном симуляторе на приставке, состоялись финальные матчи. Напомним, в отличие от поединков группового раунда, в матчах плей-офф теннисисты и теннисистки играли полноценный сет — из шести геймов, а не из трёх.
В мужском турнире победу одержал британец Энди Маррей, обыгравший в решающем матче Давида Гоффена из Бельгии — 7:6 (7:5).
Чемпионкой соревнований в женском одиночном разряде стала представительница Нидерландов Кики Бертенс. В решающем матче она переиграла теннисистку из Франции Фиону Ферро — 6:2.
Напомним, в полуфинальных матчах Маррей обыграл аргентинца Диего Шварцмана, а Бертенс нанесла поражение датчанке Каролине Возняцки — 7:5.
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