Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Энди Маррей и Кики Бертенс выиграли виртуальный «Мастерс» в Мадриде

Энди Маррей и Кики Бертенс выиграли виртуальный «Мастерс» в Мадриде
Теннис / ATP 0

На виртуальном турнире в Мадриде, который проходит в теннисном симуляторе на приставке, состоялись финальные матчи. Напомним, в отличие от поединков группового раунда, в матчах плей-офф теннисисты и теннисистки играли полноценный сет — из шести геймов, а не из трёх.

В мужском турнире победу одержал британец Энди Маррей, обыгравший в решающем матче Давида Гоффена из Бельгии — 7:6 (7:5).

Чемпионкой соревнований в женском одиночном разряде стала представительница Нидерландов Кики Бертенс. В решающем матче она переиграла теннисистку из Франции Фиону Ферро — 6:2.

Напомним, в полуфинальных матчах Маррей обыграл аргентинца Диего Шварцмана, а Бертенс нанесла поражение датчанке Каролине Возняцки — 7:5.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020