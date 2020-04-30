Новак Джокович: хотел завершить карьеру после поражения на «Ролан Гаррос» — 2010

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович рассказал об одном из тяжелейших поражений в карьере — в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции 2010 года он уступил австрийцу Юргену Мельцеру, выигрывая в ходе матча со счётом 2-0 по сетам.



«Я вылетел в четвертьфинале того «Ролан Гаррос» от Мельцера. После того поражения я плакал. Это был тяжелейший момент, после которого я хотел уйти из тенниса. Всё вокруг было для меня в чёрном цвете. Тем не менее в итоге именно эта ситуация стала переломным моментом в моей карьере — я словно освободился, заиграл агрессивнее и лучше», — цитирует Джоковича Sky Sport Italia.

Ранее тренер Джоковича выразил мнение, что 32-летний теннисист не завершит карьеру в ближайшие годы.