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Жиль Симон: у меня никогда не было ощущения, что ATP защищает своих игроков

Жиль Симон: у меня никогда не было ощущения, что ATP защищает своих игроков
Теннис / ATP 0

Французский теннисист Жиль Симон признался, что никогда не чувствовал защиту со стороны ATP. Француз поделился мнением о работе организации на фоне кризиса, вызванного приостановкой турниров из-за пандемии коронавируса. Турниры были приостановлены с 12 марта, пауза продлится как минимум до середины июня.

«Многие турниры были отменены. Это такой же вопрос, как и в повседневной жизни с финансовыми потерями компаний. Есть турниры, которым будет тяжело пережить кризис, другие смогут преодолеть сложности и выживут.

Но сейчас мы видим то, о чём я всегда говорил, почему я покинул совет игроков ATP. У меня никогда не было ощущения, что ATP защищает и представляет своих игроков. Сейчас, в условиях кризиса, это очевидно», — цитирует Симона Tennis World USA со ссылкой на Французскую федерацию тенниса (FFT).

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