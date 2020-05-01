Борис Беккер: не думаю, что будет разумно проводить US Open в Нью-Йорке

Олимпийский чемпион, шестикратный победитель турниров «Большого шлема» и экс первая ракетка мира немец Борис Беккер призвал отменить US Open, чтобы не усугубить пандемию коронавируса в Нью-Йорке. Ожидается, что Ассоциация тенниса США (USTA) примет решение о судьбе турнира к июню. Но с каждым днём вероятность проведения US Open сокращается из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации в Нью-Йорке.

«US Open — единственный турнир «Большого шлема», судьба которого пока не ясна. Но Нью-Йорк больше всех пострадал от вируса. Я не думаю, что будет разумно проводить там турнир.

В теннисе наблюдается кризисный момент. Помимо топ-игроков остальные профессиональные теннисисты лишились заработков. Им нужны призовые деньги. Они не могут играть, не могут пойти и работать тренерами.

Федерер, предложив объединить WTA и ATP, инициировал обсуждение проблемы. В теннисе у нас равные выплаты на мэйджорах для мужчин и женщин. Я не думаю, что ещё в каком-либо виде спорта есть такое. Мы всегда используем прогрессивный подход», — приводит слова Беккера DailyMail.