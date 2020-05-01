Борис Беккер: не думаю, что будет разумно проводить US Open в Нью-Йорке

Олимпийский чемпион, шестикратный победитель турниров «Большого шлема» и экс первая ракетка мира немец Борис Беккер призвал отменить US Open, чтобы не усугубить пандемию коронавируса в Нью-Йорке. Ожидается, что Ассоциация тенниса США (USTA) примет решение о судьбе турнира к июню. Но с каждым днём вероятность проведения US Open сокращается из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации в Нью-Йорке.
«US Open — единственный турнир «Большого шлема», судьба которого пока не ясна. Но Нью-Йорк больше всех пострадал от вируса. Я не думаю, что будет разумно проводить там турнир.
В теннисе наблюдается кризисный момент. Помимо топ-игроков остальные профессиональные теннисисты лишились заработков. Им нужны призовые деньги. Они не могут играть, не могут пойти и работать тренерами.
Федерер, предложив объединить WTA и ATP, инициировал обсуждение проблемы. В теннисе у нас равные выплаты на мэйджорах для мужчин и женщин. Я не думаю, что ещё в каком-либо виде спорта есть такое. Мы всегда используем прогрессивный подход», — приводит слова Беккера DailyMail.
- 1 мая 2020
-
13:00
-
12:27
-
12:07
-
10:37
-
09:57
-
09:36
- 30 апреля 2020
-
23:59
-
21:06
-
20:58
-
19:03
-
18:39
-
15:08
-
13:44
-
12:18
-
10:48
-
09:44
-
00:50
- 29 апреля 2020
-
18:55
-
17:34
-
16:50
-
15:49
-
15:01
-
13:35
-
13:20
-
12:38
-
11:45
-
11:17
-
10:29
-
10:19
-
09:40
-
09:27
-
00:55
- 28 апреля 2020
-
23:58
-
23:29
-
22:56