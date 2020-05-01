Маррей пожертвует призовые за победу в виртуальном турнире в Мадриде

Британский теннисист Энди Маррей сообщил, что пожертвует призовые деньги, которые получил за победу в виртуальном турнире в Мадриде. Соревнования проходили на игровой приставке в теннисном симуляторе. Средства будут распределены между Национальной службой здравоохранения Великобритании и фондом помощи игрокам.

В финале турнира Маррей победил Давида Гоффена. Призовые шотландца составили $ 45 тыс.

«Я получил удовольствие от игры. Пока мы мало что можем сделать, нам приходится проводить весь день дома, поэтому было весело сыграть. Я половину призовых $ 45 тыс. направлю Национальной службе здравоохранения Великобритания, а вторую половину — фонду помощи теннисистам», — написал Маррей в своём «инстаграме».

18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля, а затем и до 3 августа.