Маррей пожертвует призовые за победу в виртуальном турнире в Мадриде

Британский теннисист Энди Маррей сообщил, что пожертвует призовые деньги, которые получил за победу в виртуальном турнире в Мадриде. Соревнования проходили на игровой приставке в теннисном симуляторе. Средства будут распределены между Национальной службой здравоохранения Великобритании и фондом помощи игрокам.
В финале турнира Маррей победил Давида Гоффена. Призовые шотландца составили $ 45 тыс.
«Я получил удовольствие от игры. Пока мы мало что можем сделать, нам приходится проводить весь день дома, поэтому было весело сыграть. Я половину призовых $ 45 тыс. направлю Национальной службе здравоохранения Великобритания, а вторую половину — фонду помощи теннисистам», — написал Маррей в своём «инстаграме».
18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля, а затем и до 3 августа.
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