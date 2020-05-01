Тим раскрыл обстоятельства расставания с бывшими тренерами Мустером и Бресником
Австрийский теннисист Доминик Тим более подробно рассказал о расставании с тренерами Томасом Мустером и Гюнтером Бресником. По словам третьей ракетки мира, он изначально был готов к такому сценарию.
«Стоило попробовать работать с Мустером. С самого начала я говорил: «Если сработает, отлично! А если нет, что поделать». К сожалению, всё пошло по второму сценарию. Поэтому мы довольно быстро завершили совместную работу.
То же самое касается и Бресника. Мы много времени провели вместе. Расставание никогда не даётся легко. Когда у людей разные мнения, наступают логические последствия», — приводит слова австрийского теннисиста Tennis World USA.
В настоящее время третья ракетка мира работает со своим отцом Вольфгангом.
Бывший тренер Тима: без меня Доминик играл бы фьючерсы
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