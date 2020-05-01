Медведев рассказал, почему не принял участия в виртуальном турнире в Мадриде

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему не принимал участия в виртуальном турнире в Мадриде. Соревнования проходили в теннисном симуляторе на приставке. Победителем стал британец Энди Маррей. Помимо него участие принимали многие известные теннисисты, включая Рафаэля Надаля, Диего Шварцмана и многих других. Планировал сыграть и россиянин Карен Хачанов, но из-за технических проблем был вынужден отказаться от участия.

«Почему не играл? Я не знаю. Либо мой агент по какой-то причине решил, что мне это не надо, либо меня просто не пригласили», — цитирует Медведева Tennis World USA со ссылкой на прямой эфир спортсмена в «Инстаграме».

В настоящее время Медведев занимает четвёртое место в рейтинге ATP.

18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля, а затем и до 3 августа.