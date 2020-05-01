Джокович: я был морально опустошён, когда приостановился сезон

Сербский теннисист Новак Джокович признался, что он был морально опустошён после того, как теннисный сезон прервался из-за пандемии коронавируса.

«Сперва я был морально опустошён, был потерян, не были понятны сроки возобновления. Я говорил с членами своей команды, старался тренироваться каждый день, хоть и не так строго выполнял всю программу.

Официально сезон возобновляется 13 июля. Но Rogers Cup уже был отменён. Нужно смотреть, как будет развиваться ситуация в США, ведь мы планируем ехать туда в августе. Существует вероятность, что отменят все турниры в США. Тогда мы вернёмся на корт осенью, возможно, сможем поехать в Рим. Будем надеться, что всё будет в порядке», — цитирует Джоковича Sky Sport Italia.