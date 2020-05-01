Джокович: я был морально опустошён, когда приостановился сезон
Сербский теннисист Новак Джокович признался, что он был морально опустошён после того, как теннисный сезон прервался из-за пандемии коронавируса.
«Сперва я был морально опустошён, был потерян, не были понятны сроки возобновления. Я говорил с членами своей команды, старался тренироваться каждый день, хоть и не так строго выполнял всю программу.
Официально сезон возобновляется 13 июля. Но Rogers Cup уже был отменён. Нужно смотреть, как будет развиваться ситуация в США, ведь мы планируем ехать туда в августе. Существует вероятность, что отменят все турниры в США. Тогда мы вернёмся на корт осенью, возможно, сможем поехать в Рим. Будем надеться, что всё будет в порядке», — цитирует Джоковича Sky Sport Italia.
Новак Джокович: хотел завершить карьеру после поражения на «Ролан Гаррос» — 2010
Читайте также
- 1 мая 2020
-
16:27
-
16:18
-
16:18
-
15:26
-
15:09
-
14:08
-
13:00
-
12:27
-
12:07
-
10:37
-
09:57
-
09:36
- 30 апреля 2020
-
23:59
-
21:06
-
20:58
-
19:03
-
18:39
-
15:08
-
13:44
-
12:18
-
10:48
-
09:44
-
00:50
- 29 апреля 2020
-
18:55
-
17:34
-
16:50
-
15:49
-
15:01
-
13:35
-
13:20
-
12:38
-
11:45
-
11:17
-
10:29
-
10:19
Партнерский контент