Элина Свитолина: сейчас подходящее время для объединения ATP и WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина поддержала инициативу швейцарца Роджера Федерера, предложившего объединить WTA и ATP.

«Мы постоянно получаем новую информацию, у нас проходят собрания, например, очередное будет завтра. У нас бывают большие дистанционные собрания. И, конечно, мы будем говорить о предложении Роджера Федерера и Рафы Надаля, чтобы объединить туры.

Думаю, это правильная идея для обеих организаций. И сейчас подходящее время, ведь мы говорим о непростом периоде, в котором очень тяжело что-то прогнозировать. Сейчас много говорится о турнирах, их отмене.

Думаю, многое будет зависеть от государств. Очень сложно предположить, что будет. Но, на мой взгляд, мир тенниса должен объединиться», — цитирует Свитолину Tennis World USA.