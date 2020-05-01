Элина Свитолина: сейчас подходящее время для объединения ATP и WTA
Украинская теннисистка Элина Свитолина поддержала инициативу швейцарца Роджера Федерера, предложившего объединить WTA и ATP.
«Мы постоянно получаем новую информацию, у нас проходят собрания, например, очередное будет завтра. У нас бывают большие дистанционные собрания. И, конечно, мы будем говорить о предложении Роджера Федерера и Рафы Надаля, чтобы объединить туры.
Думаю, это правильная идея для обеих организаций. И сейчас подходящее время, ведь мы говорим о непростом периоде, в котором очень тяжело что-то прогнозировать. Сейчас много говорится о турнирах, их отмене.
Думаю, многое будет зависеть от государств. Очень сложно предположить, что будет. Но, на мой взгляд, мир тенниса должен объединиться», — цитирует Свитолину Tennis World USA.
Руководители АТР и WTA поддержали предложение Федерера об объединении тура
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