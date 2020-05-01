«Взгляд кошки, грация картошки». Касаткина комично повторила танец Свитолиной

Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась очередной забавной видеозаписью в своём "инстаграме". На этот раз уроженка Тольятти попыталась спародировать танец украинки Элины Свитолиной.



«Старалась изо всех сил, что скажете, ребят? Взгляд кошки, грация картошки», — подписала ролик Дарья.



«Нашла кого пародировать», — ответила ей в комментариях сама Свитолина.

В настоящее время Дарья является 66-й ракеткой мира. В 2020 году 22-летняя уроженка Тольятти провела 16 официальных матчей, в которых сумела победить 9 раз. 2018 год Касаткина завершала в ранге 10-й ракетки мира.



Напомним, из-за пандемии коронавируса теннисный сезон поставлен на паузу. Все теннисисты поддерживают физическую форму индивидуально.