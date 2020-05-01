«Взгляд кошки, грация картошки». Касаткина комично повторила танец Свитолиной
Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась очередной забавной видеозаписью в своём "инстаграме". На этот раз уроженка Тольятти попыталась спародировать танец украинки Элины Свитолиной.
«Старалась изо всех сил, что скажете, ребят? Взгляд кошки, грация картошки», — подписала ролик Дарья.
«Нашла кого пародировать», — ответила ей в комментариях сама Свитолина.
В настоящее время Дарья является 66-й ракеткой мира. В 2020 году 22-летняя уроженка Тольятти провела 16 официальных матчей, в которых сумела победить 9 раз. 2018 год Касаткина завершала в ранге 10-й ракетки мира.
Напомним, из-за пандемии коронавируса теннисный сезон поставлен на паузу. Все теннисисты поддерживают физическую форму индивидуально.
Касаткина сняла ролик о жизни с теннисной ракеткой. Драма — почти как в фильме «Изгой»
Читайте также
- 1 мая 2020
-
19:06
-
18:42
-
16:48
-
16:27
-
16:18
-
16:18
-
15:26
-
15:09
-
14:08
-
13:00
-
12:27
-
12:07
-
10:37
-
09:57
-
09:36
- 30 апреля 2020
-
23:59
-
21:06
-
20:58
-
19:03
-
18:39
-
15:08
-
13:44
-
12:18
-
10:48
-
09:44
-
00:50
- 29 апреля 2020
-
18:55
-
17:34
-
16:50
-
15:49
-
15:01
-
13:35
-
13:20
-
12:38
-
11:45
Партнерский контент