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«Взгляд кошки, грация картошки». Касаткина комично повторила танец Свитолиной

«Взгляд кошки, грация картошки». Касаткина комично повторила танец Свитолиной
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась очередной забавной видеозаписью в своём "инстаграме". На этот раз уроженка Тольятти попыталась спародировать танец украинки Элины Свитолиной.

«Старалась изо всех сил, что скажете, ребят? Взгляд кошки, грация картошки», — подписала ролик Дарья.

«Нашла кого пародировать», — ответила ей в комментариях сама Свитолина.

В настоящее время Дарья является 66-й ракеткой мира. В 2020 году 22-летняя уроженка Тольятти провела 16 официальных матчей, в которых сумела победить 9 раз. 2018 год Касаткина завершала в ранге 10-й ракетки мира.

Напомним, из-за пандемии коронавируса теннисный сезон поставлен на паузу. Все теннисисты поддерживают физическую форму индивидуально.

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