В Германии стартовал первый турнир после карантина. Дастин Браун победил дважды за день

В Германии стартовал мужской выставочный турнир Tennis Point Exhibition Series, в котором теннисисты соревнуются между собой в укороченном формате — до победы в трёх геймах (при счёте 3:3 играется тай-брейк).



Особый интерес к турниру связан с тем, что соревнования являются первыми после введения в туре паузы из-за пандемии коронавируса.



Соревнования проходят на закрытых грунтовых кортах Хер-ренцхаузена и продлятся до 4 мая.



Беньямин Хассан (№354 ATP) – Жан-Марк Вернер – 4:2, 4:2

Ян Хоински (332) – Флориан Броска – 4:3, 4:1

Янник Ханфман (143) – Йоганнес Гертайс (342) – 4:0, 4:1

Константин Шмиц – Дастин Браун (239) – 2:4, 2:4

Йоганнес Гертайс – Ян Хоински – 4:2, 4:2

Дастин Браун – Жан-Марк Вернер – 4:3, 4:3

Флориан Броска – Константин Шмиц – 3:4, 3:4

Янник Ханфман – Беньяамин Хассан – 4:2, 3:4, 4:1.