Мать Циципаса — о скандальном эпизоде на ATP Cup: тогда я сделала ему внушение на русском

Мать греческого теннисиста Стефаноса Циципаса Юлия Сальникова прокомментировала неоднозначную ситуацию, которая случилась с её сыном во время матча с Ником Кирьосом на ATP Cup. Тогда грек не смог сдержать эмоции и стал разбивать ракетку у своего кресла. Один из осколков угодил в руку его отцу Апостолосу, вызвав кровотечение.



«Теннисисты — очень азартные люди, и подобные истории случаются со многими, просто не всегда это происходит на публике. К тому же не забывайте, что в Стефаносе смешана греческая и русская кровь, а это не способствует бесстрастию. Тот случай, о котором вы говорите, произошёл после окончания первой партии в обидном матче с Ником Кирьосом, а накануне Стефанос очень досадно проиграл Денису Шаповалову. Внутри накопился негатив, и Стефаноса рвануло как гранату.



Тогдашнее внушение я сделала ему на русском языке. А вот когда Стефаноса, наоборот, требуется завести во время матчей, я обычно перехожу на английский. У этого языка другая энергетика», — цитирует Юлию «КоммерсантЪ».



Напомним, Юлия Сальникова — двукратная чемпионка СССР в миксте. Её наивысшей позицией в одиночном рейтинге WTA стало 194-е место, которое она занимала в 1990 году, в парном — 130-я (1992).

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