Зверев признался, что может пересмотреть своё решение о бойкоте финала Кубка Дэвиса

Немец Александр Зверев, бывшая третья ракетка мира, полуфиналист Australian Open 2020, признался в готовности пересмотреть решение о бойкоте Кубка Дэвиса в новом формате. Правда, Александр готов пойти на это только в том случае, если Кубок Дэвиса, финальная часть которого проводится в ноябре, станет первым турниром после возобновления сезона, прерванного в марте из-за пандемии коронавируса.

«Если до ноября у нас не будет ни одного турнира и первым соревнованием после возобновления сезона станет финал Кубка Дэвиса в Мадриде, буду очень голоден до возвращения в теннис. Там будет видно. Всегда говорил, что люблю играть за Германию и надеюсь выступить на Олимпиаде во всех трёх разрядах. Мне также понравилось играть в ATP Cup, и я ценил Кубок Дэвиса, пока это был настоящий Кубок Дэвиса», — приводит слова Зверева Tennis 365.

Напомним, в прошлом году немец отказался играть на Кубке Дэвиса и вместо этого отправился в коммерческое турне по Латинской Америке со швейцарцем Роджером Федерером.