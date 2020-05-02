Зверев признался, что может пересмотреть своё решение о бойкоте финала Кубка Дэвиса

Немец Александр Зверев, бывшая третья ракетка мира, полуфиналист Australian Open 2020, признался в готовности пересмотреть решение о бойкоте Кубка Дэвиса в новом формате. Правда, Александр готов пойти на это только в том случае, если Кубок Дэвиса, финальная часть которого проводится в ноябре, станет первым турниром после возобновления сезона, прерванного в марте из-за пандемии коронавируса.
«Если до ноября у нас не будет ни одного турнира и первым соревнованием после возобновления сезона станет финал Кубка Дэвиса в Мадриде, буду очень голоден до возвращения в теннис. Там будет видно. Всегда говорил, что люблю играть за Германию и надеюсь выступить на Олимпиаде во всех трёх разрядах. Мне также понравилось играть в ATP Cup, и я ценил Кубок Дэвиса, пока это был настоящий Кубок Дэвиса», — приводит слова Зверева Tennis 365.
Напомним, в прошлом году немец отказался играть на Кубке Дэвиса и вместо этого отправился в коммерческое турне по Латинской Америке со швейцарцем Роджером Федерером.
- 2 мая 2020
-
12:51
-
09:47
-
01:02
- 1 мая 2020
-
22:23
-
19:06
-
18:42
-
16:48
-
16:27
-
16:18
-
16:18
-
15:26
-
15:09
-
14:08
-
13:00
-
12:27
-
12:07
-
10:37
-
09:57
-
09:36
- 30 апреля 2020
-
23:59
-
21:06
-
20:58
-
19:03
-
18:39
-
15:08
-
13:44
-
12:18
-
10:48
-
09:44
-
00:50
- 29 апреля 2020
-
18:55
-
17:34
-
16:50
-
15:49
-
15:01