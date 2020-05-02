В США 8 мая начнётся теннисный турнир с Анисимовой, Берреттини и Сандгреном

В США на следующей неделе состоится первый теннисный турнир после вынужденной паузы в сезоне из-за пандемии коронавируса. Соревнования пройдут в Уэст-Палм-Бич во Флориде — том же штате, где обычно проводится «Мастерс» в Майами. Вход на трибуны будет закрыт, однако турнир будет показан по американскому теннисному каналу.



В соревнованиях примут участие итальянец Маттео Берреттини, в прошлом году дошедший до полуфинала US Open, американцы Райлли Опелка, Теннис Сандгрен и Томми Пол. В женской части турнира выступят американки Аманда Анисимова, Элисон Риске, Даниэль Коллинз и австралийка Айла Томлянович.



Турнир пройдёт с 8 по 10 мая. Комментировать соревнования как минимум в первый день будет американец Энди Роддик, бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open 2003.

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