Циципас: выступлю на первом же турнире, который будет проведён. Думаю, это будет в ноябре

Грек Стефанос Циципас, занимающий шестую строчку в мировом рейтинге и являющийся действующим чемпионом Итогового турнира ATP в Лондоне, а также финалистом «Мастерса» в Мадриде, рассказал о желании как можно скорее вернуться на корт после окончания пандемии коронавируса.
«Надеюсь, цены на билеты на различных турнирах будут снижены. К примеру, у меня очень много поклонников в Китае, которые называют себя TsitsiArmy. Но поскольку теннис является элитным видом спорта, то у многих нет возможности посещать все матчи, на которые им хотелось бы попасть, особенно матчи центрального корта.
Когда карантин закончится, выступлю на первом же международном турнире, который будет проведён. Если, конечно, у меня не будет травм — ведь получить их можно в любой момент, даже на карантине. Предположил бы, что первые соревнования состоятся в ноябре, но сложно сказать, какой турнир это будет», — цитирует Циципаса Zima Magazine.
- 2 мая 2020
-
16:48
-
15:23
-
14:38
-
12:51
-
09:47
-
01:02
- 1 мая 2020
-
22:23
-
19:06
-
18:42
-
16:48
-
16:27
-
16:18
-
16:18
-
15:26
-
15:09
-
14:08
-
13:00
-
12:27
-
12:07
-
10:37
-
09:57
-
09:36
- 30 апреля 2020
-
23:59
-
21:06
-
20:58
-
19:03
-
18:39
-
15:08
-
13:44
-
12:18
-
10:48
-
09:44
-
00:50
- 29 апреля 2020
-
18:55
-
17:34