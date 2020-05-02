Циципас: выступлю на первом же турнире, который будет проведён. Думаю, это будет в ноябре

Грек Стефанос Циципас, занимающий шестую строчку в мировом рейтинге и являющийся действующим чемпионом Итогового турнира ATP в Лондоне, а также финалистом «Мастерса» в Мадриде, рассказал о желании как можно скорее вернуться на корт после окончания пандемии коронавируса.



«Надеюсь, цены на билеты на различных турнирах будут снижены. К примеру, у меня очень много поклонников в Китае, которые называют себя TsitsiArmy. Но поскольку теннис является элитным видом спорта, то у многих нет возможности посещать все матчи, на которые им хотелось бы попасть, особенно матчи центрального корта.



Когда карантин закончится, выступлю на первом же международном турнире, который будет проведён. Если, конечно, у меня не будет травм — ведь получить их можно в любой момент, даже на карантине. Предположил бы, что первые соревнования состоятся в ноябре, но сложно сказать, какой турнир это будет», — цитирует Циципаса Zima Magazine.