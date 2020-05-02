Ассоциация тенниса США выступила с заявлением о сроках проведения US Open

Ассоциация тенниса США (USTA) выступила с заявлением о возможности переноса US Open — 2020 в другой город или на другое время.
«Целью USTA является проведение US Open 2020 года в Нью-Йорке в запланированное календарём время и в присутствии зрителей. Однако из-за неопределённой и быстро меняющейся ситуации с пандемией COVID-19 мы рассматриваем и другие сценарии, в том числе проведение турнира без зрителей.
Несмотря на множество слухов о возможном переносе US Open, хотим заверить, что это не является первоочередной задачей на данный момент, хотя мы и рассматриваем разные варианты. Первостепенное значение при принятии всех наших решений относительно US Open будут иметь здоровье и безопасность всех участников. Решение будет принято через 6-8 недель (не ранее середины июня)», — говорится в заявлении USTA, которое цитирует официальный сайт US Open.
- 2 мая 2020
-
22:46
-
18:03
-
17:14
-
16:48
-
15:23
-
14:38
-
12:51
-
09:47
-
01:02
- 1 мая 2020
-
22:23
-
19:06
-
18:42
-
16:48
-
16:27
-
16:18
-
16:18
-
15:26
-
15:09
-
14:08
-
13:00
-
12:27
-
12:07
-
10:37
-
09:57
-
09:36
- 30 апреля 2020
-
23:59
-
21:06
-
20:58
-
19:03
-
18:39
-
15:08
-
13:44
-
12:18
-
10:48
-
09:44