Ассоциация тенниса США выступила с заявлением о сроках проведения US Open

Ассоциация тенниса США (USTA) выступила с заявлением о возможности переноса US Open — 2020 в другой город или на другое время.

«Целью USTA является проведение US Open 2020 года в Нью-Йорке в запланированное календарём время и в присутствии зрителей. Однако из-за неопределённой и быстро меняющейся ситуации с пандемией COVID-19 мы рассматриваем и другие сценарии, в том числе проведение турнира без зрителей.

Несмотря на множество слухов о возможном переносе US Open, хотим заверить, что это не является первоочередной задачей на данный момент, хотя мы и рассматриваем разные варианты. Первостепенное значение при принятии всех наших решений относительно US Open будут иметь здоровье и безопасность всех участников. Решение будет принято через 6-8 недель (не ранее середины июня)», — говорится в заявлении USTA, которое цитирует официальный сайт US Open.