Мария Шарапова показала потную домашнюю тренировку

Знаменитая российская теннисистка, экс первая ракетка мира, победительница пяти турниров «Большого шлема» и серебряный призёр Олимпиады-2012 в Лондоне Мария Шарапова сделала утреннюю зарядку, используя в качестве образца популярную видеотренировку. Комплекс, чередующий упражнения в различных упорах, оказался не так и прост. Спортсменка неплохо пропотела и вынуждена была прерваться, чтобы вытереть пот и заново собрать распустившиеся волосы. Ролик с зарядкой Шарапова выложила на своей странице в «Твиттере».

Видео ускоренного варианта тренировки Марии Шараповой можно посмотреть на «Чемпионате».

19 апреля Мария отметила своё 33-летие. А в конце этой зимы, 26 февраля, Шарапова объявила о завершении карьеры в колонке, опубликованной одновременно в Vogue и Vanity Fair. Свой последний матч в карьере она провела на Australian Open — 2020, проиграв в первом круге хорватке Донне Векич.