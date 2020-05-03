2-й день первого турнира после карантина в Германии. Ханфман обыграл Брауна и стал лидером

В Германии продолжается мужской выставочный турнир Tennis Point Exhibition Series без зрителей и боллбоев, в котором теннисисты соревнуются в укороченном формате — до победы в четырёх геймах (при счёте 4:4 играется тай-брейк). Турнир проходит в групповом формате. Это первые теннисные соревнования после того, как пандемия коронавируса прервала регулярный сезон, приведя к отмене сначала «Мастерсов» в Индиан-Уэллсе и Майами, а затем и всех стоявших в календаре после них турниров.
Турнир проходит на закрытых грунтовых кортах Хёр-Гренцхаузена и продлится до 4 мая. В центральном матче второго игрового дня немец Янник Ханфман выиграл у соотечественника Дастина Брауна, который ранее представлял Ямайку, — 4:3 (7:3), 4:0. Перед этим у обоих было по 3 победы в 3 поединках, так что Ханфман вышел на первое место в группе.
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Флориан Броска — Жан-Марк Вернер — 4:1, 4:2.
Янник Ханфман (№ 143 ATP) — Константин Шмитц — 0:4, 4:1, 4:1.
Дастин Браун (239) — Ян Хоински (332) — 4:2, 4:1.
Йоганнес Гертайс (342) — Беньямин Хассан (354) — 4:1, 3:4 (3:7), 4:2.
Ян Хоински — Жан-Марк Вернер — 4:1, 4:0.
Флориан Броска — Йоганнес Гертайс — 4:3 (8:6), 2:4, 4:1.
Янник Ханфман — Дастин Браун — 4:3 (7:3), 4:0.
Беньямин Хассан — Константин Шмитц — 4:3 (7:5), 4:3 (9:7).
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