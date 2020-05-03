Браун: всего пару недель назад мы даже не представляли, когда вернёмся на корт

Немец Дастин Браун поделился впечатлениями, которые оставляет у него выступление на выставочном турнире Tennis Point Exhibition Series в Германии. Соревнования проводятся в групповом формате, теннисисты играют без зрителей и болбоев.
«Всего пару недель назад мы даже приблизительно не представляли, когда нам удастся вернуться на корт. В связи с этим было сложно мотивировать себя нормально тренироваться. Конечно, играть без зрителей достаточно непривычно, но мы рады самой возможности выйти на корт и проводить соревновательные матчи.
Мне нравится принятый на этом турнире формат, особенно с учётом того, что у нас не было подходящих условий, чтобы поддерживать форму, поэтому нам сейчас было бы сложно играть по два полноценных трёхсетовых матча за день», — приводит слова Брауна Tennis.com.
- 3 мая 2020
-
11:02
-
09:58
-
09:35
- 2 мая 2020
-
23:35
-
22:46
-
18:03
-
17:14
-
16:48
-
15:23
-
14:38
-
12:51
-
09:47
-
01:02
- 1 мая 2020
-
22:23
-
19:06
-
18:42
-
16:48
-
16:27
-
16:18
-
16:18
-
15:26
-
15:09
-
14:08
-
13:00
-
12:27
-
12:07
-
10:37
-
09:57
-
09:36
- 30 апреля 2020
-
23:59
-
21:06
-
20:58
-
19:03
-
18:39
-
15:08