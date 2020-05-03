Браун: всего пару недель назад мы даже не представляли, когда вернёмся на корт

Немец Дастин Браун поделился впечатлениями, которые оставляет у него выступление на выставочном турнире Tennis Point Exhibition Series в Германии. Соревнования проводятся в групповом формате, теннисисты играют без зрителей и болбоев.



«Всего пару недель назад мы даже приблизительно не представляли, когда нам удастся вернуться на корт. В связи с этим было сложно мотивировать себя нормально тренироваться. Конечно, играть без зрителей достаточно непривычно, но мы рады самой возможности выйти на корт и проводить соревновательные матчи.



Мне нравится принятый на этом турнире формат, особенно с учётом того, что у нас не было подходящих условий, чтобы поддерживать форму, поэтому нам сейчас было бы сложно играть по два полноценных трёхсетовых матча за день», — приводит слова Брауна Tennis.com.

2-й день первого турнира после карантина в Германии. Ханфман обыграл Брауна и стал лидером