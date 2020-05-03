В Шотландии планируют провести выставочный турнир с участием братьев Маррей

Федерация тенниса Шотландии планирует организовать выставочный турнир с участием братьев Маррей — Энди и Джейми. Напомним, они уроженцы Шотландии. Предполагается, что турнир будет проведён без зрителей на кортах одного из местных теннисных клубов, сообщает BBC.



В некоторых странах уже проводятся первые выставочные соревнования. В Германии сейчас проходит мужской выставочный турнир Tennis Point Exhibition Series без зрителей и болбоев, а в США 8 мая начнётся трёхдневный теннисный турнир, в котором примут участие и мужчины, и женщины. Среди игроков будут Маттео Берреттини, Теннис Сандгрен, Аманда Анисимова и Айла Томлянович, а комментировать его планирует Энди Роддик.



Что касается Маррея, на этой неделе он стал чемпионом виртуального «Мастерса» в Мадриде.

В США 8 мая начнётся теннисный турнир с Анисимовой, Берреттини и Сандгреном