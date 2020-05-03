Беккер: возможно, Федерер даже рад этой ситуации — ни один его рекорд сейчас нельзя побить

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира и олимпийский чемпион в парном разряде немец Борис Беккер поделился предположениями, как игроки «Большой тройки» (Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович) относятся к паузе в сезоне из-за пандемии коронавируса.
«Возможно, Роджер Федерер отчасти даже рад происходящему, потому что сейчас ни один из его рекордов не может быть побит.
Новак наверняка расстроен более всех из троих. В 2020 году он не проиграл ни одного матча, сначала приведя сборную Сербии к победе на ATP Cup, а затем став чемпионом на Australian Open и в Дубае. Он никогда не скажет этого публично, но, думаю, в глубине души он разочарован невозможностью играть.
Ждал, что Надаль в этом году вновь выиграет „Ролан Гаррос“ — уже в 13-й раз — и сравняется с Роджером по победам на „Шлемах“. У обоих будет по 20 титулов. Что касается новых титулов Федерера на мэйджорах, считаю, его единственный шанс сейчас — выиграть Уимблдон», — сказал Беккер в интервью CNN.
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