Президент ATP: формирование Фонда поддержки игроков находится на финальной стадии

Президент ATP Андреа Гауденци заявил, что обсуждение вариантов формирования и распределения Фонда поддержки игроков находится на финальной стадии.



«Фонд поддержки, скорее всего, будет распределён между 400 игроками, а в его образовании примут участие ATP, WTA, ITF и четыре турнира „Большого шлема“. ATP также рассматривает варианты перераспределения призовых на различных турнирах», — приводит слова Гауденци The Financial Times.

Напомним, что среди теннисистов наиболее активно идею помощи низкорейтинговым игрокам в период отсутствия соревнований из-за пандемии коронавируса продвигает первая ракетка мира серб Новак Джокович. Против этого высказывался австриец Доминик Тим, назвавший таких теннисистов недостаточно профессиональными.