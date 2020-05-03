Президент ATP: формирование Фонда поддержки игроков находится на финальной стадии
Президент ATP Андреа Гауденци заявил, что обсуждение вариантов формирования и распределения Фонда поддержки игроков находится на финальной стадии.
«Фонд поддержки, скорее всего, будет распределён между 400 игроками, а в его образовании примут участие ATP, WTA, ITF и четыре турнира „Большого шлема“. ATP также рассматривает варианты перераспределения призовых на различных турнирах», — приводит слова Гауденци The Financial Times.
Напомним, что среди теннисистов наиболее активно идею помощи низкорейтинговым игрокам в период отсутствия соревнований из-за пандемии коронавируса продвигает первая ракетка мира серб Новак Джокович. Против этого высказывался австриец Доминик Тим, назвавший таких теннисистов недостаточно профессиональными.
Джокович рассказал о деталях плана финансовой поддержки низкорейтинговых теннисистов
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