Хьюитт: считаю предложение Джоковича просто так отдавать 5-10 тысяч долларов неправильным

Экс первая ракетка мира, победитель двух турниров «Большого шлема» и двух Итоговых чемпионатов ATP австралиец Ллейтон Хьюитт прокомментировал предложение лидера мирового рейтинга серба Новака Джоковича помогать низкорейтинговым игрокам.



«Я смотрю на теннисистов-трудяг, например на Джеймса Дакворта. Он выкладывается, старается, очень много работает и смог вернуться в топ-100. Но денег у него мало, а сейчас он вовсе не зарабатывает.



Джокович предлагает, чтобы он просто так отдал пять-десять тысяч долларов. Просто взять и отдать их теннисистам, которые не входят в топ-150. Я считаю, что это неправильно. Многие середняки тоже не согласны с этим раскладом. При этом элита, как минимум топ-5, может пожертвовать намного больше», — приводит слова Хьюитта Nice.

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