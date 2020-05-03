Беньямин Хассан стал первым теннисистом, который провёл весь матч в маске

Спортсмен из Ливана Беньямин Хассан стал первым игроком, который провёл весь теннисный матч в маске, сообщает Marca. Дополнительная деталь экипировки не помешала Хассану одержать победу во встрече с немцем Константином Шмитцем со счётом 4:3, 4:3 на мужском выставочном турнире Tennis Point Exhibition Series, который проходит в Хёр-Гренцхаузене (Германия). При этом 25-летний Хассан занимает 354-е место в рейтинге ATP, значительно уступая Шмитцу. В активе Хассана лишь несколько побед над игроками, стоящими выше него в рейтинге, в частности Денисом Истоминым, Эрнестом Гулбисом и Виктором Троицки.

Рекомендация организаторов об использовании маски не носила обязательного характера, но Хассан решил всё же защитить себя. Также в маске на корт вышел немец Дастин Браун, но перед началом игры он маску снял.