Михаил Южный — о возобновлении сезона: лучше играть без болельщиков, чем не играть вообще

Бывшая восьмая ракетка мира российский теннисист Михаил Южный прокомментировал возможность возобновления теннисных матчей после пандемии коронавируса при пустых трибунах. Сезон был приостановлен в начале марта, матчи не начнутся как минимум до 13 июля.
«Когда всё вернётся — не от нас зависит, сейчас никто не может предсказать, когда и где это будет возможно. Пока одни вопросы у всех. Для тенниса ситуация усложняется путешествиями, какая-то страна может уже снять карантин, а какая-то нет. Какая-то может не выпускать и не принимать людей. А все должны быть в равных условиях. Но с другой стороны, теннис — это вид спорта, где спортсмены находятся на достаточном удалении друг от друга, это упрощает ситуацию. Мы хотя бы можем тренироваться, это уже хорошо. Да и играть тоже. Любой спорт без болельщиков — это другое восприятие, другие ощущения. Но лучше играть, чем не играть. С матчей без зрителей можно начать. И рано или поздно мы вернёмся к игре с болельщиками. Вернёмся к нормальной жизни», — приводит слова Южного «Спорт-экспресс».
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