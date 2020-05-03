Борис Беккер: карантин пора снимать, все теряют терпение
Экс первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер призвал власти к постепенному смягчению режима карантина, объявленного из-за пандемии коронавируса. По словам прославленного теннисиста, люди уже устали сидеть взаперти.
«Мы находимся на изоляции уже 40 дней. Сегодня прогулялся в парке и увидел гораздо больше людей. Кажется, все теряют терпение. Карантин пора снимать, хотя бы постепенно. Все устали и хотят встречаться друг с другом. Берегите себя!» — сказал Беккер в видеоролике, опубликованном на его странице в «Твиттере».
Беккер — победитель шести турниров «Большого шлема» (Уимблдон, Открытые чемпионаты США и Австралии), двукратный обладатель Кубка Дэвиса, олимпийский чемпион 1992 года в парном разряде.
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