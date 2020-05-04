«Над моей игрой нужно поработать». Мария Шарапова прокомментировала вылет с онлайн-турнира

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала выступление на виртуальном благотворительном турнире Stay at Home Slam.

В первом круге турнира Шарапова и модель Карли Клосс уступили теннисисту Кевину Андерсону из ЮАР и игроку НФЛ Райану Тэннехиллу со счётом 3:6.

«Привела себя в порядок и оделась по случаю, но над моими игровыми навыками нужно серьёзно поработать. Спасибо организатором турнира за то, что собрали нас вместе и помогли совместно пожертвовать $ 1,4 млн на благотворительность в эти невиданные времена», — написала Шарапова на своей странице в «Инстаграме».

Посмотреть фотографию можно в "инстаграме" Марии Шараповой.

Участники турнира находились дома и соревновались в спортивном симуляторе Mario Tennis Aces. Победителями турнира стали американский теннисист Тейлор Фритц и блогерша Эддисон Рэй.