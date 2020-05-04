Сёдерлинг: пауза в сезоне может помочь Надалю и Федереру продлить карьеру

Экс 5-я ракетка мира швед Робин Сёдерлинг признался, что считает испанца Рафаэля Надаля фаворитом Открытого чемпионата Франции.

«Перенос «Ролан Гаррос»? Конечно, это будет совершенно другой турнир, но, когда Рафа играет на грунте, без разницы, июнь это или сентябрь. Я считаю, если он не получит травму, то будет фаворитом турнира.



Есть несколько игроков, которые, я думаю, могут выиграть Открытый чемпионат Франции. Например, Доминик Тим и Новак Джокович могут отлично сыграть на грунте, но Рафа по-прежнему остаётся фаворитом. Я не могу поверить, что прошло 11 лет с тех пор, как я обыграл его на «Ролан Гаррос». Это показывает, как он хорош на протяжении многих лет.



Он выиграл свой первый «Ролан Гаррос» в 2005 и по-прежнему остаётся фаворитом, это потрясающе. Если пауза в сезоне продлится не слишком долго, она поможет Рафе и Роджеру Федереру набрать форму, может даже продлить карьеру», — приводит слова Сёдерлинга Tennis World USA.