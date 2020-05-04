US Open может быть перенесён на ноябрь в Индиан-Уэллс

Открытый чемпионат США может пройти в ноябре в Индиан-Уэллсе (Калифорния, США). Исполнительный директор Ассоциации тенниса США (USTA) Майкл Даус заявил, что это возможно, но окончательное решение пока принято не было.
«Существует слишком много предположений. Мы узнаем гораздо больше в июне. На деле, конечно, возможно провести турнир без зрителей. Официального решения по Индиан-Уэллсу не было принято. Что бы мы ни решили, нам нужно будет согласовать это с ATP, WTA и организаторами турнира в Индиан-Уэллсе.
Все мы хотим, чтобы US Open состоялся, и мы готовы помочь игрокам с прохождением тестов и въездом в страну. У нас три приоритета: здоровье теннисистов, персонала и зрителей, интересы теннисного мира и финансовая составляющая. Все варианты по-прежнему на рассмотрении», — приводит слова Дауса Inside Tennis.
- 4 мая 2020
-
11:25
-
11:09
-
10:29
-
10:10
-
09:49
-
09:22
-
04:19
-
00:36
- 3 мая 2020
-
22:32
-
21:18
-
19:19
-
17:59
-
17:18
-
14:54
-
13:42
-
11:45
-
11:02
-
09:58
-
09:35
- 2 мая 2020
-
23:35
-
22:46
-
18:03
-
17:14
-
16:48
-
15:23
-
14:38
-
12:51
-
09:47
-
01:02
- 1 мая 2020
-
22:23
-
19:06
-
18:42
-
16:48
-
16:27
-
16:18