Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

US Open может быть перенесён на ноябрь в Индиан-Уэллс

US Open может быть перенесён на ноябрь в Индиан-Уэллс
Теннис / Большой шлем 0

Открытый чемпионат США может пройти в ноябре в Индиан-Уэллсе (Калифорния, США). Исполнительный директор Ассоциации тенниса США (USTA) Майкл Даус заявил, что это возможно, но окончательное решение пока принято не было.

«Существует слишком много предположений. Мы узнаем гораздо больше в июне. На деле, конечно, возможно провести турнир без зрителей. Официального решения по Индиан-Уэллсу не было принято. Что бы мы ни решили, нам нужно будет согласовать это с ATP, WTA и организаторами турнира в Индиан-Уэллсе.

Все мы хотим, чтобы US Open состоялся, и мы готовы помочь игрокам с прохождением тестов и въездом в страну. У нас три приоритета: здоровье теннисистов, персонала и зрителей, интересы теннисного мира и финансовая составляющая. Все варианты по-прежнему на рассмотрении», — приводит слова Дауса Inside Tennis.

Ассоциация тенниса США выступила с заявлением о сроках проведения US Open
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020