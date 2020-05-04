Свитолина показала, как печёт блины под песню Майкла Джексона. Видео

Украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала в своём «твиттере» забавное видео, на котором снято, как она печёт блины под песню Майкла Джексона Billie Jean.
«Горячо-горячо», — написала Свитолина.
Посмотреть видео можно в "твиттере" Элины Свитолиной.
Свитолина — финалистка Итогового чемпионата WTA в 2019 году. Помимо этого, на счету Элины 14 титулов, в том числе на этом престижном турнире в 2018-м. Украинка выигрывала крупные турниры в Дубае (ОАЭ), Риме (Италия) и Торонто (Канада). На турнирах «Большого шлема» её лучший результат — полуфиналы Уимблдона и US Open.
Напомним, проведение теннисных турниров приостановлено из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают форму в домашних условиях.
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