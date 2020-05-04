Свитолина и Монфис назвали 3 любимых сериала для просмотра на карантине

Украинская теннисистка Элина Свитолина и её бойфренд, француз Гаэль Монфис назвали три лучших сериала для просмотра во время карантина.
«Какой у вас топ-3 сериалов во время карантина? Наш: «Бумажный дом», «Последнее королевство», «Письмо королю», — подписана публикация на совместном аккаунте в «Инстаграме».
Посмотреть фото можно на совместной странице Свитолиной и Монфиса в «Инстаграме».
Гаэль и Элина встречаются с начала 2019 года.
В рейтинге WTA, замороженном из-за приостановки сезона, Свитолина занимает 5-ю строчку. Монфис располагается на 9-й позиции в рейтинге ATP.
Напомним, теннисный сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.
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