Шварцман: предпочёл бы сыграть в паре с Винус, а не Сереной Уильямс

Аргентинский теннисист Диего Шварцман ответил на вопрос, с кем из сестёр Уильямс он бы предпочёл сыграть в паре.

«Сыграть с обеими сёстрами было бы невероятно, но Винус спокойнее на корте, чем Серена, поэтому я бы предпочёл сыграть с ней», — приводит слова Шварцмана журналист Хосе Моргадо в своём "твиттере".

Серена Уильямс — 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, четырёхкратная олимпийская чемпионка, экс первая ракетка мира. Винус — победительница 49 турниров WTA в одиночном разряде, также экс первая ракетка мира.

В рейтинге ATP, замороженном из-за приостановки сезона, Шварцман располагается на 13-м месте.

Напомним, теннисный сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.