«Утренняя йога». Серена Уильямс опубликовала ускоренное видео домашней тренировки
Американская теннисистка Серена Уильямс на своей странице в "Инстаграме" опубликовала ускоренное видео домашней тренировки.
«Утренняя йога», — написала Уильямс.
Посмотреть видео можно на "Чемпионате".
Серена Уильямс — 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, четырёхкратная олимпийская чемпионка, бывшая первая ракетка мира.
На прошедшем в конце января Australian Open Уильямс не смогла выйти в четвёртый круг, неожиданно проиграв представительнице Китая Ван Цян со счётом 4:6, 7:6, 5:7.
Напомним, теннисный сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.
Шварцман: предпочёл бы сыграть в паре с Винус, а не Сереной Уильямс
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