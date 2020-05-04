«Утренняя йога». Серена Уильямс опубликовала ускоренное видео домашней тренировки

Американская теннисистка Серена Уильямс на своей странице в "Инстаграме" опубликовала ускоренное видео домашней тренировки.

«Утренняя йога», — написала Уильямс.

Посмотреть видео можно на "Чемпионате".

Серена Уильямс — 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, четырёхкратная олимпийская чемпионка, бывшая первая ракетка мира.

На прошедшем в конце января Australian Open Уильямс не смогла выйти в четвёртый круг, неожиданно проиграв представительнице Китая Ван Цян со счётом 4:6, 7:6, 5:7.

Напомним, теннисный сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.