Джокович после самоизоляции вернулся на корт

Сербский теннисист Новак Джокович опубликовал новый видеоролик в своём «инстаграме». Первая ракетка мира показал, как возобновил тренировки после самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Джокович потренировался на грунтовом корте.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля, а затем и до 3 августа. При этом до сих пор неизвестно, когда точно возобновится сезон.
Из-за пандемии организаторы уже отменили Уимблдон. «Ролан Гаррос» был перенесён на осень, а судьба US Open до сих пор не определена.
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