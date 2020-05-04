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«Лучше дать деньги врачам». Индийский теннисист выступил против предложения Джоковича

«Лучше дать деньги врачам». Индийский теннисист выступил против предложения Джоковича
Теннис / ATP 0

Индийский теннисист Юки Бхамбри выступил против предложения первой ракетки мира серба Новака Джоковича создать фонд помощи низкорейтинговым игрокам, которые пострадали от отмены турниров.

«Я думаю, что реализовать это будет сложно. Исходя из того, что я слышал, многие игроки относятся к предложению негативно.

Люди скорее будут рады пожертвовать деньги кому-то, кто ведёт непосредственную борьбу с коронавирусом, медикам, рабочим, людям, которым нужна помощь, а не каким-то теннисистам, которые являются ещё и твоими соперниками.

Я думаю, что лучший вариант борьбы — попытаться увеличить призовые фонды. Не стоит добавлять дополнительный миллион долларов победителю, лучше подумать об остальных участниках. Игроки, проходящие через квалификации, должны получать больше. Нужно увеличивать призовые участников ранних раундов», — цитирует Бхамбри Times of India.

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